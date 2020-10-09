Почему писатель и нобелевский лауреат Иво Андрич стал как никогда актуален

В этот день, 9 октября 1892 года, родился выдающийся югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года Иво Андрич. Он посвятил свое творчество исследованию борьбы за независимость народов Балкан от османского и австро-венгерского владычеств, взаимоотношений между сербами, хорватами и боснийцами на протяжении нескольких веков. Самыми известными произведениями автора стали исторические романы "Мост на Дрине" и "Травницкая хроника".

Сегодня, говоря об Иво Андриче, поклонники утверждают, что он все еще жив, приводя в качестве аргумента цитату великого литератора: "Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди - дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз - с гибелью их творений". При этом почитатели таланта писателя указывают на тот факт, что его произведения пользуются популярностью среди читателей и особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции, так как на протяжении столетий болезни меняются, а поведение людей, к сожалению, нет.

Вот, что по этому поводу рассказывается в историческом романе "Мост на Дрине": "За те двадцать пять лет середины XIX века Сараево дважды посещала чума и один раз холера. При этом Вишеград придерживался правил, которые на случай заразных болезней завещал, согласно преданию, своей духовной пастве сам Магомет: "Пока где-то свирепствует болезнь, вы туда не ходите, ибо можете там заразиться, если же болезнь свирепствует у вас, не ходите никуда, ибо вы можете заразить других". Но так как люди не придерживаются и наиполезнейших установлений, даже когда они исходят от божьего посланника, если только "силой власти" не бывают к этому принуждены, то при каждой вспышке очередного мора власти ограничивали или вовсе прекращали всякое сообщение… Стражники брали клещами каждое письмо и окуривали его над этим дымом. Только после этой процедуры обезвреженная почта отправлялась дальше. Товары же вообще не пропускались. Но главная морока была не с почтой, а с людьми. Дня не проходило без того, чтобы несколько человек проезжих, гонцов, торговцев и бродяг, не осаждали кордон. Еще на подходе к мосту часовой давал им знак рукой, что дальше нет прохода. Путник останавливался и принимался упрашивать стражу, объясняя и растолковывая свой случай. Каждый был при этом убежден, что его совершенно необходимо пропустить в город, и клялся и божился, что он здоров, как кизиловое дерево, а к холере не имеет никакого касательства, поскольку она гуляет где-то там, в Сараево".

Следует напомнить, что Иво Андрич родился в селе Долац возле Травника в Боснии, в семье ремесленника. Во время обучения в сараевской гимназии Андрич вступил в организацию "Млада Босна", которая боролась против гнета Австро-Венгерской империи. В 1914 году член этой организации знаменитый Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца-Фердинанда, после чего Андрич был заключен в тюрьму на три года, где он начал писать стихи. Будущий литератор учился в университетах Загреба, Вены, Кракова, став профессиональным дипломатом. С 1939 по 1941 год был послом Югославии в Германии. При этом за несколько часов до бомбардировки Белграда вернулся на Родину, где все годы оккупации находился под домашним арестом в своей квартире, отвергнув сотрудничество с завоевателями и их пособниками.

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"Удалившись от всякой общественной деятельности, я провел четыре года немецкой оккупации, - писал Андрич в 1955 году французскому коллеге Клоду Авлину. - Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград "самым несчастным городом в Европе". Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он действительно был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня это был перелом во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом".

Именно в эти тяжелые годы и были написаны им романы "Травницкая хроника" и "Мост на Дрине", принесшие автору мировую известность.

В 1961 году Иво Андрич стал лауреатом Нобелевской премии "за силу эпического дара, которая позволила полностью раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны". В этой связи он как-то заметил, что все истории мира - это одна история о сути человеческого существования. "Человек рождается без своего ведома и своей воли. И вот она брошена в океан бытия. Нужно плыть. Жить. Быть самым собой. Выдержать давление всего окружающего, все столкновенья, непредвиденные поступки, свои и чужие, которые чаще всего сверх меры наших сил. А превыше всего надо еще выдержать и свое осознание всего этого. Словом, быть человеком", - подчеркивал великий писатель.

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года, являясь главой Союза писателей Югославии, депутатом и академиком, признанным мыслителем, наследие которого с годами обретает новые пророческие смыслы.

Между тем в 2014 году в городе Вишеграде (Республика Сербская в Боснии и Герцеговине) был официально открыт проект - "город в городе" или "город-музей" - Андричград, названный в честь Иво Андрича. Его основателем стал всемирно известный режиссер и поклонник писателя Эмир Кустурица.

В завершении хотелось бы привести еще одну цитату великого писателя, также приобретающую принципиальное значение в наши дни: "Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им - истина".