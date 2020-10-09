Под Красноярском мужчина взял в заложники женщину и пятерых детей

В Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники свою знакомую и ее пятерых детей, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как пояснили в полиции, ЧП произошло в поселке Тасеево. 25-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел в гости к знакомой, выпил и устроил скандал на бытовой почве. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции пытались с ним поговорить, но мужчина повел себя агрессивно.

- Повредил топором служебный автомобиль, а затем закрылся в доме, где находилась его знакомая, 29-летняя женщина, а также пятеро ее маленьких детей, при этом мужчина удерживал их, не давая покинуть жилье, - рассказали в краевом МВД.

В ходе переговоров стражам правопорядка удалось отвлечь мужчину, а затем задержать его и доставить в отделение полиции. Женщина и дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.