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09.10.2020 10:55
Рубрика: Происшествия

Под Красноярском мужчина взял в заложники женщину и пятерых детей

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники свою знакомую и ее пятерых детей, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Фото: мвд.рф
В Калининграде задержан мужчина, взявший в заложники подростка из богатой семьи

Как пояснили в полиции, ЧП произошло в поселке Тасеево. 25-летний ранее неоднократно судимый мужчина пришел в гости к знакомой, выпил и устроил скандал на бытовой почве. Вызванные на место происшествия сотрудники полиции пытались с ним поговорить, но мужчина повел себя агрессивно.

- Повредил топором служебный автомобиль, а затем закрылся в доме, где находилась его знакомая, 29-летняя женщина, а также пятеро ее маленьких детей, при этом мужчина удерживал их, не давая покинуть жилье, - рассказали в краевом МВД.

В ходе переговоров стражам правопорядка удалось отвлечь мужчину, а затем задержать его и доставить в отделение полиции. Женщина и дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Захваты заложников

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