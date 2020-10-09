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09.10.2020 15:09
Рубрика: Экономика

Половина российских компаний использует роботов для автоматизации внутренних процессов

В 2020 году 42% российских компаний использовали роботов для автоматизации внутренних процессов, при этом уровень проникновения технологий в юридическую сферу в России составил всего 15%. Такие данные приведены в докладе по итогам международного отчета об уровне инновационности права в Азиатско-Тихоокеанском регионе State of Legal Innovation in Asia Pacific (SOLIA) Report 2020, подготовленный экспертами Deloitte Legal и Skolkovo LegalTech.
Фото: Предоставлены пресс-службой Distant@Digital Фото: Предоставлены пресс-службой Distant@Digital
Фото: Предоставлены пресс-службой Distant@Digital

SOLIA Report 2020 был впервые представлен российской аудитории на международной онлайн-конференции Distant & Digital, прошедшей 8-9 октября. Доклад за 2019 год дебютировал на Future Law Conference Стэнфордского университета и моментально стал главным экспертным референсом на глобальном рынке LegalTech. Обновленная версия SOLIA Report 2020 теперь включает обзор юрисдикций таких стран, как Бразилия, Индонезия, Мексика, Новая Зеландия и Филиппины.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital
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Доклад презентовали главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Пол Нио, председатель Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Джош Ли, доцент кафедры права Сингапурского университета управления (SMU) Джеральд Сох, директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково", член управляющего комитета ALITA Антон Пронин и управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра.

"LegalTech демократизирует право. Этим объясняется его привлекательностью для пользователей, юристов и компаний, - отметил Антон Пронин. - Объем рынка юридических услуг в России на данный момент оценивается в 222 млрд рублей, и только около 5% из них приходится на LegalTech. Сравнительно немного, особенно на фоне стран-лидеров в области правовых инноваций. Но этот сегмент активно развивается, государство и бизнес готовят комплексные стратегии по внедрению LegalTech. Не последнюю роль здесь играет и Сколково. Наша задача - стать платформой для всех участников юридического рынка на международном уровне, быть экспертным гарантом для инвесторов".

С 2019 года Фонд "Сколково" представляет российский LegalTech в составе управляющего комитета Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA), в которую входят более десяти стран. Результатом работы фонда в организации стала разработка инструментария для построения инновационной стратегии Legaltech Strategy Toolkit, также анонсированной во время сессии.

Интерес бизнеса к LegalTech за последние годы заметно возрос. По прогнозам экспертов, пандемия только подстегнет темпы его внедрения. Если в 2017 году только 26% российских компаний интересовались технологическими компетенциями аутсорс-консультантов, то в 2019 году этот показатель возрос почти в два раза и составил 49%. На фоне беспрецедентных технологических и экономических вызовов (так, доходы российских юридических фирм в 2020 году упали на 20-30%) перед бизнесом все острее стал вставать вопрос об альтернативных подходах к предоставлению юридических услуг. Компании отходят от привычной почасовой или фиксированной оплаты в пользу более эффективных кастомизированных и клиентоориентированных моделей - популярность набирают дизайн-мышление, agile-методы и концепция Six Sigma.

"С учетом перехода поставщиков юридических услуг на удаленную работу возросла потребность в максимально четком отслеживании занятости юристов по проектам, - объяснила Анна Костыра. - Это вылилось в необходимость создания и использования новых технических решений, учитывающих не только время, проведенное юристом на проекте, но и сложность конкретных задач и соответствующие KPI".

Однако на сегодняшний день в России управление проектами находится на интуитивном уровне даже во многих крупных компаниях, подчеркнула эксперт. Несмотря на это, просматривается тенденция к переходу на абонентское обслуживание как альтернатива привычному тандему "периодическое обращение за юридическими услугами к консультантам + собственный юридический департамент".

Внедрение передовых технологий в юридические процессы и применение умных решений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения меняют не только подходы к ведению бизнеса и оказанию услуг, но и требования к самим юристам. На фоне массового перехода на дистанционный формат работы (во время пандемии онлайн проводились в том числе и судебные слушания) обострилась проблема кибербезопасности.

Как результат корпорации организуют тренинги для инхаусов, образовательные центры создают программы повышения квалификации в области цифровизации права, обучая не только пользованию новыми инструментами, но и базовым навыкам безопасной работы с данными в сети. Например, целый модуль программы Научно-образовательного центра Digital IP "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" посвящен минимизации рисков при работе с нематериальными активами в киберпространстве.

Фото: Пресс-служба Distant&Digital
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На помощь LegalTech в контексте кибербезопасности, по мнению Анны Костыра, может прийти LegalDesign, превращающий обычный тренинг в интерактивное приложение или мобильную игру: "Кибербезопасность как одно из набирающих популярность направлений развития комплаенса нуждается в повышении эффективности. Активно применяя LegalDesign, можно минимизировать правовые риски, снизить количество чувствительных для бизнеса ошибок и повысить осведомленность работников компании как о правовом поле, так и о внутренних требованиях, политиках, процессах".

Как показал опыт Сингапура, LegalTech-решения позволяют улучшить комплаенс по самым разным направлениям. Например, Денежно‑кредитное управление Сингапура совместно с Сингапурской академией права разработали пилотный проект Payments Regulatory Evaluation Programme (PREP) для предоставления юридической помощи поставщикам платежных услуг. "Благодаря PREP компании могут получить профессиональные юридические услуги напрямую через платформу, проверить соответствие своей деятельности нормам текущего законодательства. Комплаенс - это очень перспективная область LegalTech, и я надеюсь, что на рынке помимо консультационных появятся и подобные решения тоже", - прокомментировал Пол Нио.

Организаторами конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер). Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Подробная программа конференции доступна на сайте: https://distant.digital/

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и другие. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.

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