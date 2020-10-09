Поправки об обновлении жилого фонда в регионах доработают

Госдума в октябре может рассмотреть резонансный законопроект о механизмах переселения из аварийного и ветхого жилья в регионах. Кабмин, профильные ведомства и застройщики поддерживают концепцию поправок, однако настаивают на их доработке ко второму чтению, стало известно в ходе "круглого стола" по этой теме в Совфеде. В законопроекте собираются прописать ряд важных нюансов, чтобы не были ущемлены ничьи интересы.

Законопроект, о котором идет речь, был инициирован спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко, которая призвала "урегулировать эту ситуацию, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов". Поправки в сентябре внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Инициатива дает право регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан. За основу для своего проекта авторы взяли успешный опыт реновации в Москве. Подготовленный законопроект дает возможность сносить или реконструировать многоквартирный дом при согласии 2/3 собственников квартир. При этом жилая площадь в новой квартире не должна быть меньше той, из которой переселяют граждан. Кроме того, жилье должно иметь "улучшенную отделку". Граждане также смогут получить денежную компенсацию вместо жилья.

Новый закон призван решить задачу по изменению облика районов в регионах РФ, создания комфортной среды для проживания в них, заявил один из авторов, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Нынешние механизмы переселения, по его словам, несовершенны. Проекты по обновлению жилья серьезно ограничены по площади, в них невозможно включить ряд объектов. Полноценного механизма расселения ветхих, но не аварийных домов, и вовсе нет - из дома нельзя переселять, если хотя бы один собственник не согласен.

"Есть граждане, которые немотивированно отказываются переселяться, - объяснил сенатор. - И они держат заложниками всех остальных жильцов, которые в результате не могут улучшить свои условия".

Как заявила замглавы Минстроя Татьяна Костарева, законопроект позволит соблюсти баланс интересов власти, застройщиков и граждан. По ее словам, он дает понятный алгоритм действий для развития территорий, предусматривает варианты, как расселить те дома, которые находятся в предаварийном состоянии. "Мы готовим отзыв. Однозначно кабмин будет концептуально поддерживать поправки, но в рамках доработки его нужно усовершенствовать", - подчеркнула она.

Идеи для поправок ко второму чтению предложили как сами парламентарии, таки и представители министерств, ведомств и регионов.

В первую очередь, надо прописать критерии включения многоквартирных домов в проект программы по сносу и реконструкции. Такими критериями, как уточнил Мельниченко, будут: определенный уровень износа, техническое состояние, а также несоответствие современным требованиям к жилым помещениям, невозможность или нецелесообразность проведения капремонта. Также поправками ко второму чтению парламентарии собираются конкретизировать местоположение домов, куда будут переселять при сносе или реконструкции. Предлагается предоставлять переселенцам квартиры в границах населенного пункта региона, а переезд в другой населенный пункт станет возможен только по письменному согласию гражданина. Необходимо будет и определить механизмы поддержки регионов - предлагается, что инвестором для них станет Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, важно будет установить стандарты комплексного развития территорий с использованием мирового опыта, сказал Мельниченко. Одним из условий должно стать сохранение территорий исторических поселений.

Участники "круглого стола" также предложили прописать ряд важных нюансов - например, надо установить правила выкупа земельных участков для реализации программ сноса и реконструкции. Предстоит и определиться с компенсациями владельцам нежилых объектов (например, гаражей), а также индивидуальных жилых домов, которые попадут на территорию проекта развития той или иной территории. Также было предложено предоставлять гражданам временное жилье, если они не хотят переезжать сразу, а готовы дождаться, чтобы на месте их дом был построен новый. Какие именно поправки войдут в окончательную версию, и предстоит определить к основному чтению.