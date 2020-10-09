Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября. Об этом сообщили в ЦИК республики.

В связи с необходимостью назначить новые выборы в парламент, Центризбирком Киргизии обратился к действующему созыву парламента с просьбой обеспечить правовые условия для проведения кампании. В том числе - возможность более широкого представительства в законодательном органе политических сил республики. Кроме того, ЦИК предлагает снизить так называемый избирательный порог, который участникам выборов необходимо преодолеть, чтобы войти в состав парламента, и уровень избирательного залога.

- Это нужно и для снижения рисков поствыборных кризисов, - поясняют в ЦИК Киргизии. Избирательный порог предлагается снизить с семи до пяти процентов от общего числа голосовавших граждан. Залог, который участникам выборов необходимо внести в казну, на данный момент составляет пять миллионов сомов. Однако до какого уровня он может быть понижен, пока неясно.

Парламенту также предлагается рассмотреть вопрос законодательного регулирования участия в повторных выборах партий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования.