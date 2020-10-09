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09.10.2020 21:12
Рубрика: Общество

Биологи придумали способ предотвращения эпидемий вроде COVID-19

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Великобритании изучили вопрос передачи летучими мышами  вирусных инфекций человеку. По их мнению, исследование иммунной системы рукокрылых может помочь в профилактике новых пандемий.

Фото: iStock
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Большинство специалистов считает, что "предок" нового коронавируса изначально паразитировал на летучих мышах, а потом перескочил на людей через промежуточное дикое животное, которое люди употребили в пищу. Также предполагается, что рукокрылые являются переносчиками многих опасных инфекций.

Даниель Стрейкер из Университета Глазго и Эми Гилберт из Национального центра исследований дикой природы в Форт-Коллинзе проанализировали имеющуюся информацию по этой теме. В статье для журнала Science авторы исследования отмечают, что иммунная система рукокрылых, видимо, лучше справляется с воспалениями и злокачественными опухолями, чем у других млекопитающих. Хороший иммунитет также дает им долголетие.

Еще один фактор, усиливающий иммунитет летучих мышей это их колониальный образ жизни, из-за чего инфекции быстро распространяются в группах этих млекопитающих, а естественный отбор благоприятствует наиболее живучим особям.

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Изучать рукокрылых непросто, но очень важно для понимания того, как вирусы распространяются в дикой природе и передаются человеку. При этом Стрейкер и Гилберт в своей работе пришли к мнению, что летучие мыши вряд ли эволюционно предрасположены передавать людям инфекции, просто их видов очень много, что обеспечивает большое разнообразие вирусов.

В связи с эпидемией COVID-19, считают исследователи, механизм распространения инфекций от рукокрылых будет лучше изучен, возможна даже их вакцинация в дикой природе.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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