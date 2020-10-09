Премьер-министр Польши анонсировал ужесточение масочного режима

В Польше с 10 октября будет ужесточен масочный режим. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, уточняя, что жители страны должны будут носить маски во всех общественных местах, включая улицу.

По словам премьера, введение обязательного ношения масок - это единственный способ избежать еще одного тотального локдауна, пишет "Интерфакс", ссылаясь на европейские СМИ. Отмечается также, что в ближайшую субботу власти Польши могут сообщить и о новых ограничительных мерах в школах. "Вторая волна настигла нас, и мы должны встретить ее решительно", - сказал Моравецкий.

Накануне минздрав Польши сообщил, что в стране зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания коронавирусом - 4,2 тысячи. Всего за время пандемии здесь заболели более 111 тысяч граждан.