Президент МОК может посетить Японию в ноябре

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует посетить Японию в середине ноября. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Спортивный функционер в ходе поездки проведет встречи с японским премьером Ёсихидэ Сугой и руководителем оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. На данный момент в местной прессе указывают, что общение Баха с главой японского правительства может состояться 16 или 17 ноября.

Ожидается, что стороны обсудят перспективы проведения летней Олимпиады в Токио, сроки проведения которой из-за коронавируса были отложены на один год.

Добавим, что Томас Бах собирается выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы МОК, которые пройдут в марте этого года. В случае победы он будет возглавлять комитет в течение еще четырех лет.