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09.10.2020 01:36
Рубрика: В мире

Приближающийся к США ураган "Дельта" усилился до третьей категории

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Приближающийся к южным американским штатам ураган "Дельта" вновь набирает силу. "Он усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона",- цитирует ТАСС метеорологов.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Атмосферный вихрь сейчас находится в западной части Мексиканского залива, в 555 км к югу от Луизианы, и движется на северо-запад со скоростью 19 км/ч. Скорость ветра в центре "Дельты" достигает 50 м/с. Президент США Дональд Трамп объявил в штате Луизиана режим ЧС.

Ранее от ливней и ураганного ветра пострадала Мексика. В штаты Юкатан и Кинтана-Роо направлено более 6 тысяч военнослужащих для оказания помощи населению. До удара стихии власти эвакуировали более 39 тысяч человек.

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