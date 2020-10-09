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08.10.2020 20:03
Рубрика: Общество

Прокурор против чиновника

Прокуратура помогает обеспечивать лекарствами детей с редкими заболеваниями
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
Обеспечивать жизненно необходимыми лекарствами детей с редкими заболеваниями обязано государство. Вот только, как показывает практика, не все местные чиновники уяснили для себя это. Поэтому родителям таких детей приходится буквально выжимать у региональных властей положенные выплаты и медикаменты. Поддержать таких родителей в их явно неравной борьбе решила Генпрокуратура.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Иван Егоров/ РГ Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Иван Егоров/ РГ
Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Иван Егоров/ РГ

"Защита прав несовершеннолетних стоит в ряду приоритетных направлений работы органов прокуратуры, - заявил "Российской газете" Генпрокурор РФ Игорь Краснов. - Вопросы обеспечения лекарственными препаратами детей, как часть этого процесса, требуют общего особого внимания".

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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По словам главы надзорного ведомства, это сфера, где нарушения ни в коем случае недопустимы. "Даже промедление в обеспечении детей необходимыми лекарствами может повлечь необратимые изменения их здоровья. Поэтому на постоянной основе требую бескомпромиссного устранения любых нарушений прав детей, страдающих редкими заболеваниями, на обеспечение лекарствами и медицинскую помощь", - отметил корреспонденту "РГ" Игорь Краснов.

По поручению Генпрокурора РФ регулярно проводятся проверки исполнения требований законодательства об оказании медицинской помощи таким детям, назначении им лечения и предоставления лекарственных препаратов, отметили в надзорном ведомстве.

Итогом таких проверок становится вмешательство прокуроров в споры родителей с чиновниками. Так, прокуратурой Брянской области была проведена проверка соблюдения прав троих детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" на получение лекарственного препарата "Спинраза". После отказа местных чиновников в предоставлении лекарства прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд. Иски были удовлетворены, суд обязал департамент здравоохранения обеспечить детей жизненно важным препаратом.

Промедление в обеспечении детей лекарствами грозит опасными изменениями их здоровья

Михайловская межрайонная прокуратура Волгоградской области провела проверку по обращению матери 4-летнего ребенка-инвалида о нарушении его прав. Установлено, что мальчик, страдающий редким генетическим заболеванием, нуждается в постоянном приеме специального препарата. Вопреки требованиям закона ребенок своевременно лекарством не обеспечивался. К слову, стоимость препарата на год применения превышает 40 млн рублей. В настоящее время судебное решение фактически исполнено - ребенок обеспечен необходимым лекарством.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Прокуроры в Республике Татарстан и Волгоградской области добились выделения из региональных бюджетов свыше 10 млн рублей на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами двоих детей с диагнозами "муковисцидоз" и "нейробластома". Лекарства приобретены, дети получают лечение.

В результате прокурорского вмешательства также восстановлены права детей на лекарственное обеспечение в Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Свердловской областях и других регионах.

Этим летом президент РФ Владимир Путин предложил с 2021 г. повысить подоходный налог для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Ожидаемые от этого поступления в бюджет - около 60 млрд руб в год - направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Генпрокуратура

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