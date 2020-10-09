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09.10.2020 14:17
Рубрика: Власть

Путин может принять участие в форуме ВТБ

Текст: Кира Латухина

В Кремле не исключили участие президента в форуме "Россия зовет", который пройдет в онлайн-формате.

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"Действительно, с организаторами форума ведется проработка", - подтвердил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конечно, эпидемиологическая обстановка во всем мире не могла не наложить отпечаток на ход подготовки, - продолжил представитель Кремля. - Вместе с тем, организаторы все-таки решили не сдаваться и провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой".

"Не жертвуя количеством участников, форум будет проведен в формате онлайн, и, действительно, прорабатывается возможность участия президента", - заключил Песков.

Двенадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет" намечен на 29-30 октября, его тема звучит так: "Глобальные вызовы, собственные решения".

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