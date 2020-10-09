5 тысяч саженцев высадят в рамках проекта "Наше дерево" в Москве

Жители столицы в рамках проекта "Наше дерево" подали заявки на высадку осенью свыше 5 тысяч саженцев.

Как сообщает комплекс городского хозяйства столицы, проект "Наше дерево" - или высадка именных деревьев в честь новорожденных - стартовал осенью прошлого года.

Всего, по данным сайта мэра Москвы, подано 5 тысяч 44 заявки. Именные растения появятся на 26 парковых территориях столицы. В частности, 9 октября прошли посадки таких деревьев в Кузьминках. Чаще всего участники проекта хотели высадить растение в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в Измайловском парке. В каждом из них появится больше 600 деревьев разных пород.

Напомним, для того, чтобы подать заявку для участия, нужно обратиться в приемную правительства Москвы и выбрать место посадки и сорт саженца. Заявки собирают в течении года. Наиболее удачное время для посадок - осень. В качестве саженцев используют крупномеры, которые хорошо приживаются. Помогают сажать деревья молодым родителям, а также подготавливают инвентарь для посадок специалисты Мосприроды.

Кстати, всего в столице для реализации проекта выделено место под высадку 20 тысяч деревьев. В прошлом году было посажено около 2 тысяч саженцев.