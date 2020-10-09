БЦ "Виктория Плаза" оштрафуют за нарушения антикоронавирусных мер

БЦ "Виктория Плаза" на Бауманской улице грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил замначальника государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Евгений Елшин.

"В соответствии с указом мэра Москвы госинспекция по недвижимостями осуществляет контрольно-инспекционные мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня мы провели такое мероприятие вместе с представителями ОАТИ, в ходе которого выявили ряд нарушений в бизнес-центре "Виктория Плаза" на ул. Бауманская, дом 6, стр. 2", - сказал Елшин.

В частности, по его словам, в бизнес-центре не соблюдались требования социального дистанцирования, отсутствовала разметка, нарушался перчаточно-масочный режим. Кроме того, отсутствовали санитайзеры и термометры при входе. За эти нарушения предусматривается ответственность статьей 20.6.1 кодекса об административных правонарушениях РФ, нарушения предусматривают штраф в размере 300 тысяч рублей.