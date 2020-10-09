Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, подача электроэнергии, тепла и воды осуществляется в соответствии с графиками. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с эпидемиологической ситуацией службы комплекса городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за подачей газа, водо- и электроснабжением. На данный момент никаких сбоев нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - отметил Петр Бирюков.

Он сказал, что аварийные подразделения работают круглосуточно и готовы оперативно решить любую нештатную ситуацию. Ежедневно на дежурство заступают 1,5 тыс. бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Это позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в плановом режиме проводится уборка улиц, дорог и общественных пространств, осуществляется вывоз бытовых отходов. Всем сотрудникам поручено соблюдать личную гигиену, усилить контроль за санитарной дисциплиной на рабочих местах, в помещениях, на открытых площадках.

Петр Бирюков напомнил, что часть сотрудников организаций комплекса городского хозяйства переведена на удаленный режим работы, организовано проведение совещаний в режиме селекторной связи.​