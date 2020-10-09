Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой

Утвержден предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что эксперты оценили все элементы этого трехэтажного особняка в псевдокитайском стиле. Она напомнила, что построенный в конце XIX века он является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства:

- Это замечательное здание - важная часть архитектурного облика Мясницкой улицы и Москвы в целом. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Его построили для купца Сергея Перлова, основателя чайной компании "Сергей Васильевич Перлов и Ко". На первом этаже располагался чайный магазин, а на втором и третьем были апартаменты семьи хозяина и съемные квартиры. В 1896 году главный фасад и интерьеры переделали и украсили в псевдокитайском стиле.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал:

- Оформление фасадов, задуманное в свое время как ловкий рекламный ход, до сих пор восхищает прохожих и посетителей магазина. К слову, такой облик здание приобрело не сразу: изначально архитектор Роман Клейн возвел для чаеторговца Перлова дом в духе позднего ренессанса.

Причиной таких кардинальных перемен стал визит канцлера Китайской империи Ли Хунчжана. Он намеревался посетить коронацию Николая II. Сергей Перлов захотел удивить китайского сановника, чтобы заключить с ним выгодные сделки по поставке чая. Купец решил превратить свое владение в подобие китайской пагоды (многоярусное сооружение с яркими украшениями и множеством карнизов), пригласив для этого архитектора Карла Гиппиуса. Доподлинно неизвестно, видел ли китайский канцлер этот дом, но его необычное убранство привлекало в магазин множество покупателей. Так, дом на Мясницкой стал самым популярным "чайным" местом в Москве.

Особое впечатление производит богатый декор фасада здания. Так, фронтон дома венчает стилизованная под пагоду трехъярусная башенка, увешанная маленькими колокольчиками. Переднюю стену украшает лепнина в виде драконов, змей, китайских зонтиков и фонариков, а также надписи: "Чай", "Сахар", "Кофе", "Шоколад", "Какао", "Фрукты". Шрифт, которым они выполнены, напоминает китайские иероглифы. Декор отличается обилием скульптурных деталей и керамических плиток. Эти и другие элементы убранства фасада вошли в предмет охраны.

Особо ценными признали и интерьеры магазина. Этокессонный потолок с позолоченным орнаментом и росписью, фонари, резные деревянные элементы декора: столбы, настенные пилястры и филенки. Эксперты отметили предметы интерьера и мебель, например, две китайские полутораметровые вазы и шкафы-витрины, сохранившиеся со времени открытия магазина.

Сергей Перлов (1835-1911) происходил из династии московских чаеторговцев Перловых. Она известна с начала XVIII века - тогда в городе появился на свет основатель рода Иван Михайлов сын (1700-1759), еще не носивший фамилию Перлов. Его сын Алексей Иванович (1751-1813) в 1787 году начал в Москве розничную торговлю чаем, которая стала семейным делом для нескольких следующих поколений.

Кстати, именно благодаря Перловым чай получил широкое распространение не только среди состоятельных людей, но и среди простых москвичей. В конце XIX века Перловы также были назначены поставщиком императорского двора с правом изображения государственного герба на этикетках и надписи "придворный поставщик". Кроме российского двора, их чай поставлялся ко двору императора Австрийского, короля Румынского, князя Черногорского и Великого Герцога Нассауского.

Старший брат Сергея Васильевича, Семен, также занимался торговлей чаем. Его магазин размещался на Мещанской улице. Семен Перлов предлагал массовый продукт, а чайный дом на Мясницкой посещали в основном представители аристократии и купеческого сословия. Чай продавали в нарядных жестяных и фарфоровых банках, а почетным клиентам товар преподносили в хрустальных шкатулках.

После революции на втором и третьем этажах дома на Мясницкой разместили коммуналки, а на первом сохранился магазин. Он стал называться "Чаеуправление". В советское время здесь всегда в продаже были дефицитные сорта чая и кофе. К концу XX века здание сильно обветшало. Его реставрация проводилась с 2000 по 2011 год. Сегодня на первом этаже здания по-прежнему расположен чайный магазин.

Сохранение и восстановление памятников архитектуры в Москве - важнейшее направление в работе департамента культурного наследия. С 2011 года в городе отреставрировали порядка 1500 объектов культурного наследия, из них 203 - в 2019-м.