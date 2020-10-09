К соцкомплексу Москвы присоединились 500 стажеров

После завершения отборочных этапов в проекте стажировок "Москва - добрый город" 500 выпускников колледжей и вузов Москвы приступили к работе в качестве стажеров в учреждениях столичного Комплекса социального развития. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Мы получили свыше 1400 заявок от молодых москвичей на участие в оплачиваемых стажировках соцкомплекса. Конкурс составил почти три человека на место. В итоге, как и планировалось, мы выбрали 500 выпускников. Эти ребята показали лучшие результаты во время тестирований и проявили себя на онлайн-собеседованиях, и уже сейчас они приступили к работе. Стажеры станут частью большой команды соцкомплекса. Мы уверены, что эта стажировка будет фундаментом их дальнейшей карьеры.

В проекте стажировок 11 направлений: специалист центра "Мои документы", сотрудник образовательной сферы, социальный помощник, ассистент сотрудника главного архивного управления, стажер в НКО, медиа-стажер, ассистент в ветеринарной клинике, специалист в сфере цифровизаци, помощник медицинского работника, помощник по долговременному уходу и стажер в отделе HR.

Свои двери для стажеров откроют центры содействия семейному воспитанию, территориальные центры социального обслуживания населения, центры госуслуг "Мои Документы", центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, поликлиники и ветеринарные клиники, Главархив и другие учреждения Комплекса социального развития города Москвы. Все стажеры официально оформлены в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения. Часть из них будет работать дистанционно.

Среди стажеров - 20 молодых специалистов с инвалидностью. Всем участникам проекта будут помогать адаптироваться на рабочих местах наставники и кураторы.

Стажировка "Москва - добрый город" - это шанс для выпускников получить реальный опыт работы в государственных учреждениях. Лучшие стажеры по итогам трех месяцев работы получат предложения трудоустроится в штат.

Подробнее о проекте - на сайте.