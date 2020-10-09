Новости

В Москве завершено расследование дела о разглашении банковской тайны 12:44
В Одинцове школьник впал в кому из-за алкоголя 12:37
Мужчину с магазином для пистолета задержали на территории школы в Москве 12:30
Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме 12:24
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 12:18
Косачев назвал условия отправки наблюдателей на повторные выборы в Киргизии 12:17
Минтранс: Пассажиропоток на воздушном транспорте снизится в два раза 12:13
2-й сезон постапокалипсиса "Сквозь снег" получил тизер и дату премьеры 12:11
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира" 12:05
В Канаде установлен новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки 11:52
Футболист Ле Таллек получил российский паспорт 11:47
В Дагестане 42 ребенка госпитализированы с острым отравлением 11:43
МИД: Трехсторонние консультации по Карабаху пройдут в Москве в пятницу 11:33
Глава СК поручил тщательно отработать все версии гибели дочери Конкина 11:13
Константин Косачев оценил предстоящие консультации Баку и Еревана 11:09
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства 11:08
Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг 11:06
Приморец остановил пассажирский автобус с умершим водителем 10:53
Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров 10:50
Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" 10:30
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 10:28
Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры 10:15
Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем 10:15
В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы 10:14
Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 12:30
Рубрика: Происшествия

Мужчину с магазином для пистолета задержали на территории школы в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Сотрудники дежурной части межрайонного отдела вневедомственной охраны Зеленоградского административного округа Москвы получили тревожный сигнал. Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили, что сотрудник службы охраны по камерам наблюдения заметил, как на территорию школы проник неизвестный гражданин и что-то ищет в зеленых насаждениях.

Фото: РИА Новости
Росгвардия сможет уничтожать изъятое гражданское оружие

Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили этого человека. При виде стражей росгвардейцев мужчина попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 18-летний житель Краснодарского края.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что у задержанного в ходе досмотра следственно-оперативной группой был изъят магазин для пистолета, снаряженный патронами. Молодой человек пояснил правоохранителям, что приобрел магазин в интернете. Забрать купленный товар он должен был из "закладки" на территории школы. Правда, экспертиза установила, что изъятый магазин и патроны предназначены для охолощенного оружия. Почему был избран столь сложный путь получения незапрещенного товара - будет выяснять полиция. Не исключено, что молодого человека обманули продавцы: возможно, на самом деле он заплатил деньги за боевые патроны.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва СФО Красноярский край

Главное сегодня

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира"
Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах