Мужчину с магазином для пистолета задержали на территории школы в Москве

Сотрудники дежурной части межрайонного отдела вневедомственной охраны Зеленоградского административного округа Москвы получили тревожный сигнал. Прибыв на объект, росгвардейцы выяснили, что сотрудник службы охраны по камерам наблюдения заметил, как на территорию школы проник неизвестный гражданин и что-то ищет в зеленых насаждениях.

Спустя несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили этого человека. При виде стражей росгвардейцев мужчина попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 18-летний житель Краснодарского края.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что у задержанного в ходе досмотра следственно-оперативной группой был изъят магазин для пистолета, снаряженный патронами. Молодой человек пояснил правоохранителям, что приобрел магазин в интернете. Забрать купленный товар он должен был из "закладки" на территории школы. Правда, экспертиза установила, что изъятый магазин и патроны предназначены для охолощенного оружия. Почему был избран столь сложный путь получения незапрещенного товара - будет выяснять полиция. Не исключено, что молодого человека обманули продавцы: возможно, на самом деле он заплатил деньги за боевые патроны.