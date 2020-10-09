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09.10.2020 21:40
Рубрика: Власть

Около 170 предприятий торговли закрыли в Москве за нарушение масочного режима

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичные власти приостановили деятельность порядка 170 предприятий торговли за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Контроль за масочным режимом в Москве усилили из-за роста заболеваемости COVID-19. Согласно действующему законодательству, работа предприятий торговли, нарушающих санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняющих противоэпидемические мероприятия, может быть приостановлена на срок до 90 суток.

"На этой неделе было выявлено более 20 серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты. В целом деятельность порядка 170 предприятий торговли была приостановлена за последнее время, - рассказал Алексей Немерюк. - Есть и штрафные санкции. В первую очередь коллеги из Роспотребнадзора штрафуют организации и только при повторных нарушениях речь идет о закрытие".

По его словам, на сегодняшний день только в отношение предприятий торговли было составлено более 19 тысяч протоколов. Рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических норм будут в Москве продолжаться и дальше.

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