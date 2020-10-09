Под Калугой мальчик выжил после удара током и падения с 13 метров

В Калужской области 10-летний школьник упал с ЛЭП после удара током. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, проверка проводится под контролем прокуратуры, сообщили в ведомстве.

ЧП произошло накануне вечером в СНТ "Журавушка". Семья из Обнинска приехала отдыхать на дачу. Двое братьев пошли гулять, и младший решил залезть на ЛЭП.

Он поднялся на высоту 13 метров, когда его ударило током статического электричества. Мальчик упал, получив термические ожоги и телесные повреждения от падения.

В прокуратуре сообщили, что ребенок жив, доставлен в больницу.