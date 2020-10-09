Под Тверью пропала 10-летняя девочка

В Конаковском районе Тверской области ищут безвестно пропавшую малолетнюю девочку.

По информации следственного управления СК РФ по региону, 9 октября в следственные органы поступило сообщение, что 7 октября десятилетняя школьница ушла из дома в деревне Первое Мая Конаковского района и пропала. Информации о том, где она может находиться, нет до сих пор.

- По факту исчезновения ребенка следственный отдел по городу Конаково организовал проверку. На место выехала следственно-оперативная группа, опрошены родственники, устанавливаются свидетели произошедшего. Ведется поиск девочки, - рассказали в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, представители СК РФ по Тверской области просят обращаться по телефону 8-930-179-00-69.