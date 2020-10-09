Пожилым воронежцам помогли депутаты облдумы

Неделя депутатских приемов для людей старшего возраста завершилась в Воронежской области. С 5 по 9 октября парламентарии рассмотрели более 450 обращений. Половину вопросов удалось решить в день поступления.

Общение с жителями региона проходило на 40 площадках и в основном онлайн - из-за ужесточения "антивирусного" режима.

По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Нетесова участие в приемах граждан приняли партийцы всех уровней.

- Подключились депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты областного и городского парламентов, а также специалисты профильных ведомств - Пенсионного фонда, органов социальной защиты, департамента здравоохранения, труда и занятости населения, фонда социального страхования, - рассказал Нетесов. - Подавляющая часть приемов состоялась в дистанционном формате, также проходили личные приемы граждан с соблюдением санитарных норм, была организована работа "горячих линий". Консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра.

Так, 9 октября на связь с депутатом областной думы Мариной Андрейчук в режиме видеоконференции вышли сотрудники и постояльцы регионального геронтологического центра. Их интересовала индексация пенсий, начисление пенсионных выплат, а также льготное обеспечении инвалидов средствами реабилитации. Пожилые люди получили исчерпывающие ответы.

- Мы понимаем, что у людей старшего поколения, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, много вопросов. Но главное - это чувство одиночества. Поэтому наша задача не только помочь в решении реальных проблем, но и просто выслушать, приободрить, дать понять, что они не одни. Мы привлекали депутатов и представителей исполнительной власти, чтобы объяснить пожилым людям, как грамотно действовать в той или иной ситуации, - отметила Марина Андрейчук.

В рамках тематической недели приемов воронежцы старшего поколения смогли проконсультироваться по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, решения жилищно-коммунальных и бытовых проблем.

Половина вопросов была решена в день обращения. Работа над остальными взята под личный контроль депутатами Воронежской областной думы и специалистами профильных департаментов регионального правительства.

Справка

В Воронежской области пожилые люди составляют около 30 процентов населения. Все они охвачены теми или иными мерами социальной поддержки. Это ежемесячные денежные выплаты, компенсация расходов на оплату ЖКУ и капремонта, расширенный пакет медицинских услуг для пенсионеров, скидки на проезд, имущественные налоги и многое другое. В рамках нацпроекта "Демография" в регионе реализуются программы для повышения качества жизни и благополучия людей старшего поколения. Развивается система профилактических осмотров в сельской местности и долговременного ухода за немощными гражданами.