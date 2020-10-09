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09.10.2020 12:41

Школа № 47 в поселке Куровской значительно преобразилась

Работы начались еще в 2018 году. В здании, построенном в 1957 году, отремонтирован фасад, кабинеты и коридоры, установлены новые окна и двери. На ремонт потребовалось более трех миллионов рублей, средства были выделены из областного бюджета, а также спонсорами.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

По словам директора школы Александра Колгана, весомую помощь в ремонте оказали меценаты, один из них - депутат городской думы Виктор Борсук. С его помощью удалось обновить окна в кабинете начальных классов и установить новые двери.

Фото: Калужская городская Дума
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"В рамках моей предвыборной компании я встречался с директором школы, он попросил помочь, я дал такое обещание. Сразу после выборов привлек внебюджетные источники, школа была отремонтирована окончательно, приведена в надлежащий вид. Как родитель я не могу понять, как дети могут учиться в школе, по которой гуляют сквозняки, в которой старые, рассохшиеся окна. Поэтому стараюсь помогать всем образовательным учреждениям в округе", - прокомментировал Виктор Борсук.

Благодаря спонсорской помощи в школе обновлен линолеум в кабинетах, появились новые доски, в некоторых классах установлены телевизоры. В вестибюле полностью заменили темные и скрипучие полы на новые и светлые, повесили экран проектора, оформлением стен займутся сами ученики.

Кроме того, благодаря участию школы в проекте "Успех каждого ребенка", в ней появилась медиа-лаборатория с современными камерами, осветительными приборами и компьютерами.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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