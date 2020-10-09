СК предъявил обвинение москвичке за попытку продажи своего ребенка

Жительнице столицы СК по Москве предъявлено обвинение по редкой уголовной статье - "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Об этом сообщил СК утром 9 октября. Как объяснили корреспонденту "РГ", по версии следствия, 25-летняя жительница столицы из корыстных побуждений разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Женщина в переписке с предполагаемыми родителями указала цену за ребенка - 300 тысяч рублей.

Финал переписки таков: 8 октября в одной из кофеен на востоке Москвы москвичка получила деньги и отдала ребенка покупательнице. При этом мать младенца написала расписку.

После чего ее и задержали, что называется, с поличным. Задержание провели сотрудники столичного Следственного комитета и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве. На допросе женщина признала вину. Следователи утверждают, что жизни ребенка ничего не угрожает.