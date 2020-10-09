Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной

Коечный фонд столицы осенью во время роста заболеваемости коронавирусом загружен в меньшей степени, чем это было весной. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу.

"Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций. В пике весной это было 1,7 тысячи", - рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в городе подготовлены резервные госпитали в таких объектах, как выставочные и спортивные центры, которые переоборудованы в современные госпитали, отвечающие всем требованиям.

Глава города отметил, что в результате переоборудования город получил дополнительный коечный фонд. "И таким образом не переводим стационары плановой и экстренной помощи, которые работают на все население по остальным показаниям", - отметил Сергей Собянин.