Собянин: Люди устали от ограничений, но надо продержаться до вакцинации

Новости

Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
Премьер Беларуси заявил о динамичном развитии отношений с Россией 15:14
Военная авиация сбросила на места пожаров в Рязанской области 1440 тонн воды 15:08
Премьера мультфильма Pixar "Душа" перенесена в интернет 15:08
Стала известна причина смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти 15:07
В Кремле поздравили программу ООН с Нобелевской премией 14:55
В Петербурге контейнерные площадки будут закрывать от посторонних 14:55
Путин обсудил ситуацию на Южном Кавказе 14:52
В Мадриде объявлен режим ЧП из-за коронавируса 14:47
Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы 14:19
Путин может принять участие в форуме ВТБ 14:17
Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников 14:11
Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц 14:08
Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров 14:05
Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи 14:04
АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудникам 14:03
Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников МВД 14:01
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы 13:58
СМИ: "Большая маленькая ложь" может получить третий сезон 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 15:37
Рубрика: Власть

Собянин: Люди устали от ограничений, но надо продержаться до вакцинации

Текст: Ангелина Зеленькова
Люди устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом заявил в интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин

"Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще как бы снимет эту проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса", - рассказал глава города.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

По его словам, город принимает необходимые решения, но важно, чтобы и люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и тем, кто окружает их. "Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем, - добавил Сергей Собянин. - Просто надо поверить, что это именно такая ситуация, поверить в то, что она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее".

Глава города обратил внимание горожан, что не надо ждать негативной информации о том, что близкие или родные тяжело заболеют. По его словам, нужно просто сделать так, чтобы этого не произошло.

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями, которые остаются дома, помогут волонтеры - участники всероссийской акции "Мы вместе". Они принесут продукты, сходят за лекарствами, окажут другую помощь.

В регионах Власть Работа власти Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП