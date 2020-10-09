Собянин: Люди устали от ограничений, но надо продержаться до вакцинации

Люди устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом заявил в интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин

"Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще как бы снимет эту проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса", - рассказал глава города.

По его словам, город принимает необходимые решения, но важно, чтобы и люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и тем, кто окружает их. "Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем, - добавил Сергей Собянин. - Просто надо поверить, что это именно такая ситуация, поверить в то, что она непростая, что вполне возможно, что дальше будет еще сложнее".

Глава города обратил внимание горожан, что не надо ждать негативной информации о том, что близкие или родные тяжело заболеют. По его словам, нужно просто сделать так, чтобы этого не произошло.

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