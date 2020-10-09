Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19

Молодые стали чаще болеть COVID-19: если весной цифра была 7 процентов от числа заболевших, то сегодня в два раза больше. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу.

Глава города обратил внимание, что есть такая теория, что сейчас COVID-19 стал менее опасным, и болеют им большинство в легкой форме. "На мой взгляд, это не очень объективно. У нас количество тестов стало больше, и мы больше выявляем бессимптомных больных", - рассказал он.

Мэр отметил, что количество и качество тестов в два раза увеличилось, поэтому выявляется большое количество людей, которые болеют в легкой форме или вообще бессимптомно. "Но по самим клиникам, по больницам, мы видим, что граждане, которые госпитализируются в средней тяжести, тяжелые больные, потом они превращаются в очень тяжелых, которые находятся в реанимации, на аппаратах ИВЛ", - добавил Сергей Собянин.

Причем доля тех, кто совсем тяжело болеет, не уменьшается. Молодые стали чаще болеть COVID-19. "Количество их стало больше, это тоже естественно, потому что высшие учебные, средние учебные заведения работают, школы и так далее. Это естественный процесс. Ну конечно, в самой тяжелой форме и больше всего болеют пожилые люди: это 65+, хроники, это вот такая другая категория - категория риска", - рассказал глава города.