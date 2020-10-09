Новости

Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19 19:08
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом 19:07
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 18:53
Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной 18:39
Двое пострадавших при обстреле в Карабахе россиян вылетели в Москву 18:33
Под Рязанью полностью потушен пожар на складе боеприпасов 18:05
Все старты на Гран-при Айфеля в "Формуле-1" в пятницу отменили 18:02
Лукашенко: Тихановскую никто "не выпихивал за границу", попросилась сама 17:52
На "Союзмультфильме" объяснили удаление "золотой коллекции" с YouTube 17:43
Зеленскому запретили выступать на русском языке 17:41
Под Тверью пропала 10-летняя девочка 17:28
Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру 17:23
Лукашенко: Протесты в Беларуси "сдулись" 17:06
В Вологодской области мужчина пришел в полицию с крокодилом 17:04
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 17:03
Бывшему вице-премьеру Чувашии увеличили срок заключения 16:41
В Крыму село осталось без света из-за смертельного ДТП 16:35
Лавров заявил о постепенной деградации отношений России и ЕС 16:22
Вышел трейлер мультсериала "Неуязвимый" по комиксам автора "Ходячих" 16:19
Фонд защиты дольщиков принял решения по 15 "проблемным" домам 16:06
Ставропольский край снова накрыла пылевая буря 15:54
В Сети появился трейлер фильма "Минамата" с неузнаваемым Джонни Деппом 15:52
На Ямале матрос упал за борт теплохода 15:45
Власти объяснили, почему река Миасс окрасилась в желтый цвет 15:45
В Крыму полиция стрельбой остановила уходившую от погони машину 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 19:08
Рубрика: Власть

Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19

Текст: Ангелина Зеленькова

Молодые стали чаще болеть COVID-19: если весной цифра была 7 процентов от числа заболевших, то сегодня в два раза больше. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Собянин: Следующая неделя для Москвы будет во многом решающей

Глава города обратил внимание, что есть такая теория, что сейчас COVID-19 стал менее опасным, и болеют им большинство в легкой форме. "На мой взгляд, это не очень объективно. У нас количество тестов стало больше, и мы больше выявляем бессимптомных больных", - рассказал он.

Мэр отметил, что количество и качество тестов в два раза увеличилось, поэтому выявляется большое количество людей, которые болеют в легкой форме или вообще бессимптомно. "Но по самим клиникам, по больницам, мы видим, что граждане, которые госпитализируются в средней тяжести, тяжелые больные, потом они превращаются в очень тяжелых, которые находятся в реанимации, на аппаратах ИВЛ", - добавил Сергей Собянин.

Причем доля тех, кто совсем тяжело болеет, не уменьшается. Молодые стали чаще болеть COVID-19. "Количество их стало больше, это тоже естественно, потому что высшие учебные, средние учебные заведения работают, школы и так далее. Это естественный процесс. Ну конечно, в самой тяжелой форме и больше всего болеют пожилые люди: это 65+, хроники, это вот такая другая категория - категория риска", - рассказал глава города.

Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Глава Киргизии решил ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП