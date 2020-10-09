Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса

Власти Москвы рассчитывают справиться к ростом заболеваемости COVID-19 без закрытия экономики. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью Первому каналу.

Все решения, связанные с пандемией, должны учитывать множество факторов, подчеркнул глава города. С одной стороны, считает мэр, нужно заботиться о здоровье горожан. С другой, развитие экономики нельзя останавливать - это отражается на психологическом состоянии людей, заявил столичный градоначальник.

"Закрытие предприятий - это самый последний шаг, который можно предпринять в связи с пандемией", - добавил Собянин.

Ранее власти города перевели большинство предприятий и организаций на удаленную работу.