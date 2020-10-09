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09.10.2020 19:21
Рубрика: Власть

Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Власти Москвы рассчитывают справиться к ростом заболеваемости COVID-19 без закрытия экономики. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью Первому каналу.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Собянин: Следующая неделя для Москвы будет во многом решающей

Все решения, связанные с пандемией, должны учитывать множество факторов, подчеркнул глава города. С одной стороны, считает мэр, нужно заботиться о здоровье горожан. С другой, развитие экономики нельзя останавливать - это отражается на психологическом состоянии людей, заявил столичный градоначальник.

"Закрытие предприятий - это самый последний шаг, который можно предпринять в связи с пандемией", - добавил Собянин.

Ранее власти города перевели большинство предприятий и организаций на удаленную работу.

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