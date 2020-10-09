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09.10.2020 19:25
Рубрика: Власть

Собянин: Прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с коронавирусом в городе. Таким огорчительным выводом поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Он приводит цифры: число вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня - 3701.

Выросло количество госпитализаций - до 900-1000 человек ежедневно. Открылись резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, впереди асконсервирование госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Градоначальник отметил, что двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта - на 400 тысяч в день.

"Формально - цифры большие, - пишет он.- Но тем не менее снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно".

Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это тревожит больше всего, подчеркивает глава города. Пожилые люди - основная группа риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%.

Ничем неоправданному риску, по мнению Собянина, подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь. По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения. Во-первых, расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

Фото: Константин Завражин
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Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи? Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована.

Шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мэр Собянин видит в одном: если в течение следующей недели удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться.

"Берегите себя и своих близких!", - призывает мэр.

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