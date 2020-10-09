Собянин: В Москве выросло число тяжелобольных COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве вышло на уровень апреля, выросло количество тяжелых больных. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырех тысяч. Эти значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле. Но надо понимать, что количество тестов стало в два раза больше. Тем не менее главнейший показатель - это количество тяжелых больных и количество госпитализаций. Они на этой неделе устойчиво заняли цифру тысяча человек в день. Увеличилось количество очень тяжелых больных, даже смертность начинает снова расти", - отметил Собянин, добавив, что пандемия наступает, и динамика ничего хорошего не предвещает.

По его словам, более 80% умерших от коронавируса были людьми в возрасте старше 60 лет. "Если посмотреть сухую статистику, то она ужасает: у нас 83% умерших от COVID-19 - это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших - это граждане с хроническими заболеваниями. Нам надо пройти эту историю без потерь. Без того, чтобы снова сотни тысяч людей тяжело переболели, а тысячи умерли", - сказал Собянин.