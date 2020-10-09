Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова

В пятницу Пресненский суд Москвы санкционировал арест до 30 ноября 2020 года председателя правления банка "Траст" Михаила Хабарова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

О задержании Хабарова стало известно минувшей ночью. Поводом для ареста стало заявление бывшего партнера банкира Александра Богатикова. Тот сообщил правоохранителям, что в 2014-2017 годах Хабаров в составе группы лиц похитил у него 842 млн рублей. По утверждению Богатикова, партнер, введя его в заблуждение, принудил заключить соглашения об опционе и оказании услуг. В результате заявитель потерял большие деньги.

Свою причастность к преступлению Хабаров категорически отрицает. Его защита называет обвинения Богатикова абсолютно голословным и не подтвержденным ни одним документом. По закону, на обжалование решения Пресненского суда адвокатам банкира отводится три дня.