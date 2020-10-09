ТК "Тройка" в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима

Торгово-досуговый комплекс на Верхней Красносельской улице в Москве будет оштрафован за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

"Сегодня в соответствии с поручением проведено обследование торгового комплекса "Тройка" по адресу: Верхняя Красносельская улица, дом 3А. В ходе обследования были выявлены нарушения среди граждан, которые посещают магазины, - рассказала она. - Граждане находятся без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. Также, частично, были нарушены правила разметки. В основном нарушения состояли в отсутствии масок и перчаток у граждан".

Выявлены и нарушения в обслуживании на кассах, выявлены нарушения КоАП РФ по части 1 статьи 20.6.1. За данные нарушения к юридическому лицу инспекцией будут применены меры административного воздействия в размере от 100 до 300 тыс. руб.