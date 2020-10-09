В Липецкой области поддержат заболевших коронавирусом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба заявил о разработке новых мер поддержки жителей региона, заболевших коронавирусом. Так, те липчане, которые лечатся дома, получат бесплатно необходимые лекарства.

Соответствующий законопроект, который Игорь Артамонов уже поручил разработать, будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов. Ожидается, что его рассмотрят на очередной сессии в конце октября.

- Эта мера социальной поддержки начнет действовать, как только будут внесены изменения в закон. Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее, - сказал Игорь Артамонов.

Также будут расширены объемы тестирования, в том числе за счет применения экспресс-тестов. В конце октября в Ельце начнет работать дополнительная лаборатория, а существующие центры будут переведены на круглосуточную работу. Это позволит проводить более 2200 исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, предполагается привлечь к работе лаборатории регионального УФСИН.

- Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, организациях и предприятиях. Работодатели должны обеспечить перевод сотрудников на удаленный режим работы. Также начали привлекать волонтеров для помощи пожилым людям, которые должны оставаться дома. Если не прервем цепь заболеваемости, то придется возвращаться к тем ограничениям, которые были весной, а их никто не хочет, - отметил Игорь Артамонов.

На заседании штаба санитарными врачами предлагалось ввести предварительную запись в учреждениях оказания услуг, ограничить посещение транспорта в час пик, потребовать от работодателей, осуществляющих перевозки сотрудников, соблюдения масочного режима. Также сотрудникам ЮВЖД будет рекомендовано усилить контроль за пассажирами в поездах, все должны носить маски.

До конца недели медики развернут дополнительные 200 коек в больнице №4 "Липецк Мед". Совокупный коечный фонд составит 1800 коек, отметил в своем докладе заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

По сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось на 150 человек, в больницы госпитализируют пациентов с третьей и четвертой степенью поражения легких (более 50 процентов объема легких), остальные лечатся амбулаторно. В конце октября в регион поступит мобильный комплекс компьютерной томографии, который будет находиться на территории инфекционной больницы, в случае необходимости он сможет отправиться в любой район области.