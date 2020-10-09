В Липецкой области поддержат заболевших коронавирусом

Новости

В Москве завершено расследование дела о разглашении банковской тайны 12:44
В Одинцове школьник впал в кому из-за алкоголя 12:37
Мужчину с магазином для пистолета задержали на территории школы в Москве 12:30
Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме 12:24
В Дагестане после массового отравления детей возбудили дело 12:18
Косачев назвал условия отправки наблюдателей на повторные выборы в Киргизии 12:17
Минтранс: Пассажиропоток на воздушном транспорте снизится в два раза 12:13
2-й сезон постапокалипсиса "Сквозь снег" получил тизер и дату премьеры 12:11
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира" 12:05
В Канаде установлен новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки 11:52
Футболист Ле Таллек получил российский паспорт 11:47
В Дагестане 42 ребенка госпитализированы с острым отравлением 11:43
МИД: Трехсторонние консультации по Карабаху пройдут в Москве в пятницу 11:33
Глава СК поручил тщательно отработать все версии гибели дочери Конкина 11:13
Константин Косачев оценил предстоящие консультации Баку и Еревана 11:09
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства 11:08
Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг 11:06
Приморец остановил пассажирский автобус с умершим водителем 10:53
Штаб по COVID-19 объяснил полную блокировку соцкарт московских пенсионеров 10:50
Мишустин дал поручения по итогам форума "Дни лидеров муниципального управления" 10:30
Премьер Беларуси примет участие в заседании Евразийского межправсовета 10:28
Представители Армении и Азербайджана приедут в Москву на переговоры 10:15
Американский спецназ готовят к войне с Россией и Китаем 10:15
В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы 10:14
Эксперты утвердили предмет охраны знаменитого дома Перлова на Мясницкой 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 12:20

В Липецкой области поддержат заболевших коронавирусом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба заявил о разработке новых мер поддержки жителей региона, заболевших коронавирусом. Так, те липчане, которые лечатся дома, получат бесплатно необходимые лекарства.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Соответствующий законопроект, который Игорь Артамонов уже поручил разработать, будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов. Ожидается, что его рассмотрят на очередной сессии в конце октября.

- Эта мера социальной поддержки начнет действовать, как только будут внесены изменения в закон. Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее, - сказал Игорь Артамонов.

Также будут расширены объемы тестирования, в том числе за счет применения экспресс-тестов. В конце октября в Ельце начнет работать дополнительная лаборатория, а существующие центры будут переведены на круглосуточную работу. Это позволит проводить более 2200 исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, предполагается привлечь к работе лаборатории регионального УФСИН.

Фото: Администрация Липецкой области
Глава Липецкой области вручил награды учителям

- Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, организациях и предприятиях. Работодатели должны обеспечить перевод сотрудников на удаленный режим работы. Также начали привлекать волонтеров для помощи пожилым людям, которые должны оставаться дома. Если не прервем цепь заболеваемости, то придется возвращаться к тем ограничениям, которые были весной, а их никто не хочет, - отметил Игорь Артамонов.

На заседании штаба санитарными врачами предлагалось ввести предварительную запись в учреждениях оказания услуг, ограничить посещение транспорта в час пик, потребовать от работодателей, осуществляющих перевозки сотрудников, соблюдения масочного режима. Также сотрудникам ЮВЖД будет рекомендовано усилить контроль за пассажирами в поездах, все должны носить маски.

До конца недели медики развернут дополнительные 200 коек в больнице №4 "Липецк Мед". Совокупный коечный фонд составит 1800 коек, отметил в своем докладе заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

По сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось на 150 человек, в больницы госпитализируют пациентов с третьей и четвертой степенью поражения легких (более 50 процентов объема легких), остальные лечатся амбулаторно. В конце октября в регион поступит мобильный комплекс компьютерной томографии, который будет находиться на территории инфекционной больницы, в случае необходимости он сможет отправиться в любой район области.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

Главное сегодня

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира"
Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Ракета "Циркон" отработает поражение авианосца