В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю на 53% больше, чем за предыдущую

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек.

Среди вновь заболевших - 13% дети, 40,1% - люди в возрасте от 18 до 45, 30,5% - от 46 до 65, еще 11,2% - от 66 до 79 лет, 5,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.