В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю на 53% больше, чем за предыдущую

Новости

Пусковые установки "Ярс" вышли на маршрут боевого патрулирования 14:24
На Южном Урале скорой запретили выезжать на обмороки и отравления 14:20
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы 14:19
Путин может принять участие в форуме ВТБ 14:17
Конкурс "СМИротворец-2020" бьет рекорд по числу участников 14:11
Экс-чиновник минобразования Поморья задержан за развращение школьниц 14:08
Мишустин: Странам ЕАЭС нужно синхронизировать системы маркировки товаров 14:05
Конкурс "Новая волна" в 2021 году вернется в Сочи 14:04
АвтоВАЗ повысит зарплаты сотрудникам 14:03
Мосгорсуд оставил под стражей экс-чиновников МВД 14:01
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы 13:58
СМИ: "Большая маленькая ложь" может получить третий сезон 13:57
Песков заявил об "элементах хаоса" в Киргизии 13:56
СК предъявил обвинение москвичке за попытку продажи своего ребенка 13:51
Главы стран Центральной Азии выступили с заявлением по Киргизии 13:30
В театрах Москвы проверили соблюдение эпидтребований пожилыми 13:21
СК раскрыл подробности захвата семьи с пятью детьми под Красноярском 13:20
Дитрих: Транспортный комплекс в этом году полностью не восстановится 13:09
Автор "Настоящего детектива" снимет военный сериал Хэнкса и Спилберга 13:03
Мошенник по поддельному паспорту пытался получить шесть миллионов рублей 12:58
Мишустин выразил соболезнования семьям погибших в Карабахе 12:57
Лукашенко призвал белорусов сплотиться 12:56
Регионы могут сместить приоритеты в сторону индивидуальных жилых домов 12:52
В Москве завершено расследование дела о разглашении банковской тайны 12:44
В Одинцове школьник впал в кому из-за алкоголя 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
09.10.2020 13:40
Рубрика: Общество

В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю на 53% больше, чем за предыдущую

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 53% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализирован 1001 пациент с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 250 человек.

Еще 1424 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Среди вновь заболевших - 13% дети, 40,1% - люди в возрасте от 18 до 45, 30,5% - от 46 до 65, еще 11,2% - от 66 до 79 лет, 5,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Мишустин: Страны ЕАЭС должны первыми получить российскую вакцину от коронавируса
Минздрав опроверг побочные действия российского "фавипиравира"
Повторные выборы в парламент Киргизии назначат до 6 ноября
Власти Москвы объяснили сбор данных работающих на удаленке
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19