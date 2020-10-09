В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям

Власти Москвы разблокируют заблокированные проездные для тех, кто направляется к врачу по неотложным показаниям. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу.

По словам главы города, люди с хроническими заболеваниями подвергают себя неоправданному риску, продолжая вести обычную жизнь. "По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от ковида, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому и пришлось принять тяжелые решения. Во-первых, расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. И, во-вторых, пришлось временно приостановить бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан", - рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи. "Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована", - сообщил он.

По его словам, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тысячи в день. Сегодня - 3701. "Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - подчеркнул мэр.