В Москву из Скандинавии прилетели редкие птицы

В столицу прилетели из Скандинавии редкие птицы свиязи. Их заметили в Серебряном бору на берегу Бездонного озера.

Как рассказали "РГ" специалисты ПБУ "Мосприрода", свиязи - таежные утки. Они редко залетают в столицу, предпочитая более холодные территории для отдыха во время перелета на зимовку. Летят они из Скандинавии на юг - в Испанию, Японию, Северную и Восточную Африку. В Москве обнаружили три особи на глади Бездонного озера.

Как отмечают специалисты "Мосприроды", свиязи держатся обособленно и не подплывают к людям, в отличие от крякв. Их осенний наряд практически сливается с темной водой, хорошо маскируя птиц.

Питаются эти водоплавающие птицы в основном растительным кормом, отдавая предпочтение водным растениям. Ныряют свиязи не очень хорошо, но при этом используют хитрую стратегию для добывания пищи - иногда они держатся рядом с нырковыми утками и подбирают остатки пищи и растений, добытых со дна более ловкими соседями.