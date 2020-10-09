В Рязанской области отменен режим ЧС на территориях, где произошло ЧП на складах боеприпасов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Николай Любимов.

Режим чрезвычайной ситуации отменен с 9 октября, говорится в распоряжении губернатора. Он был введен два дня назад в Скопинском и Ряжском районах, где в результате взрывов были повреждены жилые дома.

"Органы управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области переведены в режим повседневной деятельности", - говорится в документе.

Режим чрезвычайной ситуации снят в связи с завершением оперативных мероприятий.