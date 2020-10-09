В России стартовал самый масштабный научно-популярный фестиваль

В МГУ дан старт самому масштабному научно-популярному событию в мире - Всероссийскому фестивалю NAUKA 0+. В программе - свыше 10 000 мероприятий: лекции нобелевских лауреатов, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с CERN, Международной космической станцией и российской антарктической станцией "Восток", дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, квизы и квесты, а также первый Виртуальный гипермузей науки.

Многие мероприятия в этом году пройдут в смешанном формате или полностью онлайн. Традиционную лекцию, посвященную вкладу российских ученых в Нобелевскую премию, в Фундаментальной библиотеке МГУ прочитал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Также с лекциями на фестивале выступят 5 Нобелевских лауреатов, а хэдлайнером станет американский физик-теоретик Митио Каку.

"Ключевая задача - доступным языком рассказывать, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы открывает для человечества. За 15 лет фестиваль NAUKA 0+ проделал большой путь, из мероприятия Московского университета он превратился в крупнейшее научно-популярное событие мирового масштаба. В прошлом году его посетили свыше 2 млн человек по всей стране. В этом году мы ожидаем, что охват будет еще больше, поскольку мероприятия будут проходить как офлайн, так и онлайн", - рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в этом году расширит форматы и "удвоит мощности", чтобы ответить на многократно возросший запрос общества на научно-популярную повестку. Программа мероприятий Фестиваля NAUKA 0+ будет существенно расширена, появятся новые интерактивные VR и AR форматы, чтобы дать возможность каждому понять, чем занимаются ученые, и почему их деятельность определяет нашу жизнь на десятки и сотни лет вперед. "Физика будущего" - основная тема Фестиваля будет в полной мере раскрыта в Виртуальном музее науки - главном нововведении этого года. Мы надеемся, что ни один вопрос не останется без ответа", - рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кстати, с юбилеем NAUKA 0+ совпал и юбилей празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Он и определил главную тему фестиваля - "Физика будущего".

Как сформировалась вселенная? Из чего состоит материя? С помощью каких инструментов и мегаустановок физики изучают окружающий мир? На эти и другие вопросы ответят выдающиеся российские ученые.

Самые интересные "активности" с фестиваля школьники смогут увидеть в ТикТоке. И у них даже появится новый супергерой - "Человек-наук". Открыть новый источник альтернативной энергии, доставить людей на Марс или раскрыть секреты древних людей: всё это под силу новому супергерою "Человек-наук", для которого нет ничего невозможного.

Также в программе - Лабораториум - площадка для виртуальных лабораторных работ по физике, биологии, математике в удобном онлайн-формате. А еще - ярке шоу и эксперименты, "научные бои". Молодые ученые расскажут о том, как выглядит на ЭЭГ уставший мозг, почему мы так боимся восстания роботов, что такое "баннерная слепота", и как эгоизм может помочь победить пандемию.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Регистрация по ссылке.

Кстати, одной из площадок фестиваля в этом году стал сочинский "Сириус".

Российские ученые с мировыми именами прочитают в Лицее "Сириус" лекции для широкой аудитории о самых значимых событиях из мира науки и прогрессивных исследованиях будущего: космосе, природе материи, лечении COVID-19, фотонике, робототехнике и крупнейших научных проектах в области физики и высоких технологий. Выступления ученых пройдут на двух площадках: Лицее и Парке науки и искусства "Сириус".

Также в парке науки и искусства "Сириус" участники смогут познакомиться с концепцией "Умного города", побывать в мастерских прототипирования, керамики, принять участие в химических и физических шоу, узнать, как работает атомный реактор, познакомиться с орбитальным кораблем "Буран" - полноразмерным макетом многоразового орбитального корабля, использовавшимся для реальных наземных испытаний.

Справка "РГ"

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ - один из самых масштабных в мире социальных проектов в области популяризации науки. Программа включает более 10 тысяч уникальных мероприятий в 80 регионах России. "Российская газета" - партнер фестиваля. Его ключевые мероприятия пройдут в 9-11 и 17-18 октября.

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