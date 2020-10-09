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09.10.2020 13:21
Рубрика: Общество

В театрах Москвы проверили соблюдение эпидтребований пожилыми

Текст: Ирина Огилько

В социальных сетях разгорелась настоящая баталия из-за ролика, где полицейские проверяют пенсионера-театрала перед спектаклем и выписывают ему какую-то бумагу. Ролик снят во время проверки инспекторами Объединения административно-технических инспекций Москвы и полиции столичных театров на предмет соблюдения эпидемиологических требований лицами 65+.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Инспекторами ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции", - сказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский. По его словам, в ходе рейда были выявлены нарушители, с ними проведены профилактические беседы и выданы уведомления, что они должны оставаться дома. Штрафы за нарушение режима этой осенью, в отличие весеннего периода, не вводили.

Как рассказали в пресс-службе Ленкома, рейды проводились в среду и четверг, при этом нарушений в соблюдении эпидемиологических требований в самом театре не выявлены.

Напомним, что с сегодняшнего дня социальные карты заблокированы у пенсионеров, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и школьников. Попасть в общественный транспорт они смогут только за собственные средства.

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Кроме того, для предотвращения столпотворения в столичной подземке дополнительно открыли 73 кассы, а 350 сотрудников помогали людям с нерабочими картами. Отметим, что всего за утро пятницы попасть в метро по "социалкам" пытались 33,4 тысячи пассажиров в возрасте 65+, а школьников и людей с "хроникой" - 93 тысячи. К счастью, скопления людей в метро удалось избежать.

Отметим, что этим категориям граждан рекомендовано оставаться дома.

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