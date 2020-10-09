Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе

На следующей недели будут приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса в столичных барах и ночных клубах. Их владельцы уже выступили с инициативой ввести формат check-in, при котором посетители должны будут оставлять данные о себе на входе. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

"Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке с тем, чтобы каким-то образом помочь решать вопросы с точки зрения регулирования потоков для сокращения распространения коронавирусной инфекции, - рассказал Алексей Немерюк. - Я думаю, что на следующей неделе мы дополнительно какие-то меры еще посмотрим и, возможно примем".

По его словам, речь не идет о закрытие клубов и баров. Он отметил, что владельцы заведений вышли с инициативой сделать формат check-in. "Посетитель клубов или баров оставляет информацию о том, что он там был (без персональных данных и чего либо), а в дальнейшем, если вдруг выявляется кто-то заболевший, то он может узнать информацию, что в это же время находился с ним рядом и своевременно предпринять меры и не заболеть",- сказал Алексей Немерюк.