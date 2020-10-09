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09.10.2020 21:16
Рубрика: Власть

Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Власти Москвы пока не собираются вводить ограничения для непродовольственных магазинов и закрывать их из-за роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

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"На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет", - сказал Алексей Немерюк.

По его словам, власти Москвы также не планируют закрывать клубы и ночные бары в связи с эпидемической обстановкой. "Пока такой инициативы нет, то есть мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал он.

Напомним, в Москве с 12 мая введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

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