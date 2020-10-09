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09.10.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

Взрывы под Рязанью породили ландшафтные пожары

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанской области в районе загоревшихся складов боеприпасов возникают пожары от разлетевшихся осколков. МЧС ведет работу по недопущению распространения огня на населенные пункты, сообщает сайт регионального управления ведомства.

Фото: МЧС России/ТАСС
На загоревшихся артскладах под Рязанью почти прекратились взрывы

По словам очевидцев, трава и подлески горят в радиусе нескольких километров вокруг воинской части, где загорелись склады с боеприпасами. В экстренных службах ТАСС сообщили, что виной тому разлетевшиеся снаряды и их осколки.

По данным МЧС, сейчас основные силы направлены на четыре участка - вблизи у населенных пунктов Дектярка, Журавинка, Шелемишевские хутора и Желтухино. Именно там сейчас горит лесная подстилка и сухая травы недалеко от  домов.

Для ликвидации последствий ЧС на место прибыли автомобили повышенной проходимости, предназначенные для работы в труднодоступных местах. Кроме того, за возгораниями следят с воздуха: ситуацию в опасной зоне мониторит пункт управления с беспилотной авиационной системой.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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