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09.10.2020 06:27
Рубрика: Экономика

"Дальневосточную ипотеку" впервые выдали на "вторички"

Текст: Дина Непомнящая

Первые кредиты на покупку квартир на вторичном рынке жилья под рекордно низкую ипотечную ставку в два процента выдали молодым семьям в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Напомним, что поручение расширить действие программы на "вторичку" для двух дальневосточных регионов, где отсутсвует возможность купить жилье в новостройках, дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение было принято в ходе встречи с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", состоявшейся в августе этого года в Благовещенске.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин поддержал расширение льготной ипотеки на Чукотке и Колыме

- Вступившие в силу изменения в программе "Дальневосточная ипотека" позволят жителям Магаданской области и Чукотки в полной мере пользоваться ее возможностями уже сейчас. По нашим оценкам, расширение программы на вторичное жилье позволит до конца 2021 года улучшить жилищные условия в этих двух регионах более 1,1 тысяч молодых семей, - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Для местных жителей смягчение условий программы стало настоящим подарком. Так Дарья Силаева, ставшая одной из первых, кто смог купить "вторичку" с льготной ипотекой, рассказала, что ее семья уже собиралась брать квартиру по программе "Молодая семья" под восемь процентов годовых. Почти вышли на сделку, когда появилась возможность существенно сэкономить.

- Обратились в банк, переоформили заявку и буквально через день получили одобрение кредита под 1,7 процента годовых. Мы покупаем однокомнатную квартиру в Магадане, нового жилья здесь не строится, поэтому "дальневосточная ипотека" на вторичном рынке - это хорошая возможность для нас, - рассказала девушка.

На Чукотке первую "дальневосточную ипотеку" на "вторичку" оформила 7 октября семья из Анадыря. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в окружной столице ей удалось приобрести трехкомнатную квартиру.

Новые условия программы для двух дальневосточных регионов будут действовать временно, пока там не начнет строиться новое жилье. Купить квартиру в новостройках жители Магаданской области и Чукотского автономного округа смогут уже с начала 2022 года.

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