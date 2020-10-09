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09.10.2020 04:21
Рубрика: Происшествия

Экс-зампред правительства Камчатки пойдет под суд за взятку

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего зампреда правительства края Валерия Карпенко. Фигурантом также является экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Их обвиняют в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Уфе сотрудников мэрии обвинили в требовании взятки в 10 млн рублей

По версии следствия, в 2016 году они получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов, находящихся в поселке Термальный Елизовского района.

К тому же, коммерсант отремонтировал поликлинику, которую чиновники затем выкупили за счет денег из региональной казны по завышенной цене.

"Ущерб бюджету составил более 20 миллионов рублей", - сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, вскоре дело направят в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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