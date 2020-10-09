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09.10.2020 08:30
Рубрика: Власть

На Чукотке ограничения по коронавирусу продлили до декабря

Текст: Артем Красиков

В Чукотском автономном округе ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции продлили до 1 декабря.

На Чукотке началась вакцинация от коронавируса

По-прежнему в регионе не работают ночные клубы, развлекательные центры и досуговые заведения. Жители должны соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах, а также масочный режим в больницах, госучреждениях, аэропортах, магазинах и при поездках в общественном транспорте, в том числе такси.

Для людей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино тестируют на COVID-19 транзитных пассажиров, сообщает пресс-служба правительства округа.

Всего на Чукотке зафиксировано 208 случаев заболевания коронавирусом. 188 человек выздоровели, двое скончались.

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