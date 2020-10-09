На Камчатке пациент погиб во время удаления аппендицита

Уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей) возбудили в отношении врача-хирурга Олюторской районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК Камчатского края, 2 сентября медик проводил операцию по удалению аппендикулярного отростка. Хирургическое вмешательство прошло неудачно, из-за механического повреждения правой подвздошной артерии пациент потерял много крови и скончался.

Отмечается, что проводивший операцию хирург замещал должность заведующего отделением.

Ведется следствие. Назначены необходимые экспертизы.