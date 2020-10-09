Пьяный сахалинец напал на двух девушек-полицейских

Уголовное дело о применении насилия в отношении двух сотрудниц полиции возбудили в отношении 48-летнего жителя города Корсакова.

По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. Его действия заметили правоохранители и решили их пресечь. В ответ на это гражданин повел себя агрессивно и напал на девушек-полицейских. Серьезного вреда здоровью сотрудниц ОМВД хулиган не нанес.

"Девушки задержали его и доставили в дежурную часть полиции", - отметили в пресс-службе СУ СК Сахалинской области.