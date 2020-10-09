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09.10.2020 20:03
Рубрика: Общество

Ученые не нашли повышенного содержания ядохимикатов в районе Камчатки

Текст: Татьяна Карабут
На настоящий момент техногенную и сейсмическую версию гибели морских животных, произошедшей на Камчатке в конце прошлой недели, можно исключить. Об этом представители различных ведомств и ученые РАН сообщили главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину на совещании 9 октября.
Сотрудник СКР по Камчатскому краю берет пробу воды. Фото: РИА Новости Сотрудник СКР по Камчатскому краю берет пробу воды. Фото: РИА Новости
Сотрудник СКР по Камчатскому краю берет пробу воды. Фото: РИА Новости
Возбуждено дело по факту загрязнения побережья Камчатки

Так, по словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, на основе полученных результатов как минимум можно исключить причину, связанную с деятельностью Козельского полигона с ядохимикатами.

"Планируем изучить влияние других полигонов, в том числе Родыгинского", - добавил он.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, сейчас ведомство изучает отобранные пробы на содержание токсических веществ - свинец, медь, цинк, ртуть и мышьяк. "Никаких специфических веществ в лабораторном анализе мы пока не видим, коллеги работу продолжают", - заверила она.

Она рассказала, что осмотр дна в районе бухты Тихая - Безымянная показал, что рыба и морские организмы там присутствуют.

Представители "Росгидромета", в свою очередь, взяли пробы воздуха, рассказал руководитель ведомства Игорь Шумаков. По его словам, все показатели - в норме. Эксперты "Росрыболовства" проанализировали 110 проб, и большинство показателей, в том числе уровень солености, также оказались в допустимых пределах.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яны Господарик, в пробах морской воды индекс токсичности дал отрицательный результат. "Мы смотрели и компоненты ракетного топлива. Они не обнаружены", - подчеркнула она. Впрочем, Господарик признала, что эксперты Роспотребнадзора выявили наличие пестицидов, но "для острых проявлений они не критичны".

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
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Вице-президент РАН Андрей Адрианов согласился с коллегами, что версии о сейсмической и техногенной причинах загрязнения акватории можно признать несостоятельными. Концентрация химических веществ, выявленных в пробах, не является опасной для морских обитателей, уверен ученый.

"Мы считаем, что сегодня в качестве реальной можно рассматривать версию, связанную с вредоносным цветением микроводорослей, продуцирующих токсины, опасные как для теплокровных, так и для беспозвоночных организмов. После получения результатов генетических анализов будут сделаны окончательные выводы", - рассказал он.

По поручению Дмитрия Кобылкина, первые выводы о возможных причинах и последствиях произошедшего Светлана Радионова должна будет представить до 12 октября.

"Методом отсечения версий мы должны прийти к пониманию того, чем вызвано загрязнение - техногенными или природными факторами. Чтобы минимизировать возможные экологические риски, сделать это нужно как можно скорее", - сказал министр.

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