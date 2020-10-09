В Забайкалье закрыли ночные клубы из-за COVID-19

В Забайкалье ввели дополнительные ограничения для профилактики распространения коронавируса. С сегодняшнего дня и до 22 октября приостанавливается работа ночных клубов, запрещены дискотеки.

Кроме того, ограничивается время работы заведений общепита. Они должны закрываться не позднее 00:00, а заполняемость залов не может превышать 50 процентов от предусмотренного числа посетителей.

"Запрещаются на период действия режима повышенной готовности проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме", - сообщает пресс-служба правительства края.

В общественных местах необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Заболеваемость COVID-19 в регионе начала резко расти с наступлением сентября. В последние сутки был установлен рекорд - 140 случаев заражения. В общей сложности коронавирус диагностирован 7255 людям, из них 5330 человек выздоровели, 72 скончались.