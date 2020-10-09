Экологи заявили об угрозе озерам в Забайкалье из-за плотины в Монголии

Торейским озерам в Забайкальском крае может грозить опасность из-за строительства в Монголии плотины на реке Ульдзе. В связи с этим руководство Даурского заповедника обратилось в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщает ТАСС.

Озера входят в территорию "Ландшафты Даурии", расположенную в России и Монголии и признанную ЮНЕСКО объектом всемирного наследия в 2017 году.

"Даурия - единственный экорегион в мире, где темнохвойные леса естественным образом переходят в умеренно-континентальные луга, здесь представлены полный комплекс ландшафтов и десятки редких видов животных", - отмечается в сообщении.

По мнению специалистов, строительство плотины начато в июле без оповещения российской стороны и без двусторонней оценки влияния гидросооружения на природные комплексы устья реки и Торейских озер, в которые она впадает. Из-за испарений с зеркала водохранилища при проектной площади в 10,2 квадратных километра, потери воды могут составить не менее 39 процентов в засушливые годы.

"Увеличение безводного и маловодного периодов для Торейских озер на 4-10 лет приведет к катастрофическим последствиям. Из-за засухи местность станет малопригодной для размножения водоплавающих и околоводных птиц, ведения сельского хозяйства", - написал в обращении директор заповедника Алексей Черепицын.