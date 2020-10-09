Житель Приморья остановил неуправляемый пассажирский автобус

В поселке Врангель вблизи города Находка пассажир переполненного автобуса сумел предотвратить трагедию, когда во время движения скончался водитель транспортного средства.

Едва автобус отъехал от остановки, шоферу стало и он упал на пол. 29-летний Василий Бернюков не растерялся, быстро сел за руль и остановил транспорт. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

- Через пару минут после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его, - вспоминает сегодня Василий.

Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко вручил Василию Бернюкову благодарственное письмо за проявленные смелость и самоотверженность.